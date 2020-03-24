Hakkari'deki terör operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika

Hakkari'deki terör operasyonu: 16 gözaltı
6 saat önce
HAKKARİ'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
HAKKARİ'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:16 Kaynak: DHA
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