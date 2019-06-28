Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki terör saldırısı
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Hakkari'deki terör saldırısı

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan asker için tören düzenlendi.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan asker için tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende şehit piyade sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu.
Duadan sonra şehidin naaşı, silah arkadaşları ve polisler tarafından omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.
Şehit Demirci'nin cenazesi, memleketi Tokat'a uğurlanmak üzere Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Törene Vali Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:14 Kaynak: AA
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