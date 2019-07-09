Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki terör saldırısı
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Hakkari'deki terör saldırısı

1 saat önce

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Hakkari'de askeri araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Beşiktaş, Hakkari, Spor
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Hakkari'de askeri araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda "Hakkari bölgesinde askeri araca teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu iki askerimizin şehit düştüğünü, bir askerimizin ise yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz." denildi.
Fenerbahçe Kulübünün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari'de gerçekleşen hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verdi.
Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından paylaşılan mesajda ise, "Hakkari bölgesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize ise acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:38 Kaynak: AA
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