Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki trafik kazası
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'deki trafik kazası

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, taziyeden dönenlerin bulunduğu otomobilin dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

Hakkari'deki trafik kazası, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, taziyeden dönenlerin bulunduğu otomobilin dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

Ünlüce köyü yakınında Kenan Taşın yönetimindeki otomobilin dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Taşkın ile yanındaki Hüseyin Cankurtan ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Sıddık Demir'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Köprücük köyüne getirilen Taşkın, Cankurtaran ve Demir'in cenazeleri, dini vecibeleri yerine getirildikten sonra köy mezarlığında dualar eşliğinde defnedildi.

Önceki gün, Taşkın idaresindeki otomobilin Ünlüce köyü yakınında dereye yuvarlanması sonucu, sürücü ve araçtaki Hüseyin Cankurtaran ölmüş, 3 kişi ise yaralanmıştı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sıddık Demir de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sıddık Demir, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin polisinin, çok sayıda Müslüman mahkumu zincirlere bağlı bir şekilde eğitim kamplarına götürmesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu ABD Başkanı Donald Trump: BM'de İranlı yetkililerle görüşmeye niyetim yok Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Amerikan Kamuoyuna FETÖ uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 18:46:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki trafik kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]