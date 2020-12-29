Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren teğmen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hakkari-Yüksekova kara yolu Beşatlı köyü yakınlarında dün Van 'a giden yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen tır çarpışmıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsünün tırla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Törene, Yıldırımer'in yakınları ile Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Remzi Ergü , İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Şükrü Savaş, İlçe Emniyet Amiri Kemal Belik ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında dün karşı yönden gelen tırla çarpışan yolcu minibüsünde bulunan ve kazada yaşamını yitiren Yıldırımer (28) için Kayarcık Mahallesi mezarlığında tören düzenlendi.

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