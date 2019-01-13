Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki Üs Bölgelerde Görev Yapan Polislere Kışlık Kıyafet Dağıtıldı

Hakkari'deki Üs Bölgelerde Görev Yapan Polislere Kışlık Kıyafet Dağıtıldı

1 saat önce

HAKKARİ Emniyet Müdürü Suvat Süleyman Dilberoğlu'nun talimatıyla, üs bölgesi ve uygulama noktalarında dondurucu soğukta görev yapan polis ekiplerine kışlık kıyafet ve çeşitli ekipmanlar dağıtıldı.

Hakkari'deki Üs Bölgelerde Görev Yapan Polislere Kışlık Kıyafet Dağıtıldı, System.String[]
HAKKARİ Emniyet Müdürü Suvat Süleyman Dilberoğlu'nun talimatıyla, üs bölgesi ve uygulama noktalarında dondurucu soğukta görev yapan polis ekiplerine kışlık kıyafet ve çeşitli ekipmanlar dağıtıldı.

Hakkari kent merkezinde bulunan Kale-2, Kale-3 üs bölgeleri ile Depin ve Merzan polis kontrol noktalarında dondurucu soğukta 7 gün 24 saat görev yapan polis ekiplerine, kışlık kıyafet, kulaklık ve çeşitli ekipmanlar dağıtıldı. Kıyafetler, Emniyet Müdür Yardımcısı Hayri Şahin tarafından polis memurlarına teslim edildi. Kent merkezinde şu ana kadar bin adet malzeme dağıtımı yapıldığı belirtildi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:56 Kaynak: DHA

Kale, Polis, Hakkari, Güncel
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