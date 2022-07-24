Hakkari'deki yayla kavgasında tutuklu sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika
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Hakkari'deki yayla kavgasında tutuklu sayısı 6'ya çıktı

24.07.2022 11:09
Hakkari'deki yayla kavgasında tutuklu sayısı 6'ya çıktı

Hakkari'de 4 kişinin yaşamını yitirdiği iki aile arasındaki yayla kavgasında 4 kişi daha tutuklandı.

Hakkari'de 4 kişinin yaşamını yitirdiği iki aile arasındaki yayla kavgasında 4 kişi daha tutuklandı.

Hakkari ve Van'ın Başkale ilçe sınırlarında bulunan Bağışlı köyü Sarıtaş Bilgili Yaylası'nda 20 Temmuz günü iki aile arasında yaşanan yayla kavgasında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 kişiden 2'si önceki gün tutuklanmış, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dosya çerçevesinde jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan M.S.S., A.D., B.Y. ve A.Y. isimli 4 zanlı daha tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Hakkari, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'deki yayla kavgasında tutuklu sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'deki yayla kavgasında tutuklu sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika
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