Hakkari'deki yerleşim yeri yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'deki yerleşim yeri yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

Hakkari'deki yerleşim yeri yolları ulaşıma açıldı

6 saat önce

Hakkari genelinde kapanan yüzlerce köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari'deki yerleşim yeri yolları ulaşıma açıldı, System.String[]

Hakkari genelinde kapanan yüzlerce köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.


Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tarafından yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda tüm köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açıldı. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, bir mezra dışında tüm yerleşim yollarının ulaşıma açık olduğunu ifade ederek, olası bir kar yağışına karşı ekiplerin hazır halde beklemede olduğunu aktardılar. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:27 Kaynak: İHA
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