Hakkari'deki yollar tuzlanıyor - Son Dakika
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Hakkari'deki yollar tuzlanıyor

7 saat önce

Hakkari Belediyesi, ulaşımın aksamaması için yolları açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Hakkari'deki yollar tuzlanıyor, System.String[]

Hakkari Belediyesi, ulaşımın aksamaması için yolları açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.


Kent merkezindeki tonlarca kar yığınını iş makinelerinin yardımı ile şehir dışına çıkartan Hakkari belediyesi karla mücadele ekibi olası kar yağışına karşıda hazır kıta halinde bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren çevre yolu ve Medeni Sancar Caddesi üzerindeki kar yığınlarını şehir dışına çıkartan belediye ekipleri, diğer taraftan ise trafiğin aksamaması için kent merkezi ve değişik mahallelerde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Hafif kar yağışı ve sisin hakim olduğu Hakkari'de dondurucu soğuklar ise etkisini sürdürüyor. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
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