Hakkari'den acı haber
1 saat önce
Hakkari'nin Doğanlı mezrasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:00 Kaynak: İHA
'nin Doğanlı
mezrasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "28.06.2019 günü İlimiz Merkez
Doğanlı Mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan kahraman Jandarma
Personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)
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