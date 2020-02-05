Hakkari'den acı haber! - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari/ Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

(İHA)