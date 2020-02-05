Hakkari'den acı haber! - Son Dakika
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Hakkari'den acı haber!

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari/Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

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Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari/ Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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