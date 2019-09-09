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Hakkari'den acı haber: Ağır yaralanan asker şehit oldu

13 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen askerin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Hakkari'den acı haber: Ağır yaralanan asker şehit oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen askerin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
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Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu
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