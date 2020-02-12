Hakkari'den depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'den depremzedelere yardım - Son Dakika

Hakkari'den depremzedelere yardım

6 saat önce

Hakkari Valiliğince, Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler deprem bölgesine gönderildi.

Hakkari'den depremzedelere yardım, System.String[]

Hakkari Valiliğince, Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler deprem bölgesine gönderildi.

Valilik önünde düzenlenen programdan konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bir süre önce Elazığ ve Malatya'da ülkeyi acıya boğan bir depremin yaşandığını anımsattı.

Depremde 41 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Allah bir daha bu tür felaketleri inşallah ülkemize göstermez. Ancak şu da bir gerçek ki, biz deprem kuşağı üzerindeyiz. Hakkari de aynı şekilde. Depremlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Elazığ'a, Malatya'ya Kızılay ve AFAD aracılığıyla çok ciddi yardımlar yapıldı. Bizde Hakkarililer olarak 500 koli gıda paketi hazırladık. Bu deprem göstermiştir ki Türk Milleti Hakkari'den Edirne'ye kadar tüm kurumları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarıyla depremin acılarını en aza indirmiştir."

Daha sonra gıda kolilerinin bulunduğu yüklendiği kamyon, dualar eşliğinde Elazığ'a uğurlandı.


Programa Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı,İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve kurum amirleri katıldı.

Malatya, Hakkari, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilde eğitime ara verildi İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı

Son Dakika Haberleri
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 22:40:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'den depremzedelere yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]