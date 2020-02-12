Hakkari'den depremzedelere yardım - Son Dakika
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Hakkari'den depremzedelere yardım

6 saat önce

Yardım malzemelerinin tıra yüklenmesi Hakkari Valisi İdirs Akbıyık'ın konuşması Dua edilmesi Yardım tırının yola çıkması Hakkari'den depremzedelere yardım HAKKARİ(AA)- Hakkari Valiliğince, Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler deprem bölgesine gönderildi.

Yardım malzemelerinin tıra yüklenmesi

Hakkari Valisi İdirs Akbıyık'ın konuşması

Dua edilmesi

Yardım tırının yola çıkması Hakkari'den depremzedelere yardım

HAKKARİ(AA)- Hakkari Valiliğince, Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler deprem bölgesine gönderildi.

Valilik önünde düzenlenen programdan konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bir süre önce Elazığ ve Malatya'da ülkeyi acıya boğan bir depremin yaşandığını anımsattı.

Depremde 41 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Allah bir daha bu tür felaketleri inşallah ülkemize göstermez. Ancak şu da bir gerçek ki, biz deprem kuşağı üzerindeyiz. Hakkari de aynı şekilde. Depremlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Elazığ'a, Malatya'ya Kızılay ve AFAD aracılığıyla çok ciddi yardımlar yapıldı. Bizde Hakkarililer olarak 500 koli gıda paketi hazırladık. Bu deprem göstermiştir ki Türk Milleti Hakkari'den Edirne'ye kadar tüm kurumları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarıyla depremin acılarını en aza indirmiştir."

Daha sonra gıda kolilerinin bulunduğu yüklendiği kamyon, dualar eşliğinde Elazığ'a uğurlandı.

Programa Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı,İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve kurum amirleri katıldı.

Hakkari'den depremzedelere yardım

Hakkari, Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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