Hakkari'den Elazığ'a sağlık ekibi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'den Elazığ'a sağlık ekibi gönderildi - Son Dakika

Hakkari'den Elazığ'a sağlık ekibi gönderildi

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Elazığ'a UMKE ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Hakkari'den Elazığ'a sağlık ekibi gönderildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Elazığ'a UMKE ve ambulans ekipleri sevk edildi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra bölgeye UMKE ve ambulans ekibi sevk edilmeye başlandı. Bu kapsamda


Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde 5 kişilik UMKE ve 2 ambulans ekibi Elazığ'a gönderildi. - HAKKARİ

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Hakkari, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
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