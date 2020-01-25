Hakkari'den Elazığ'a sağlık ekibi gönderildi - Son Dakika

Hakkari'den Elazığ'a sağlık ekibi gönderildi
6 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Elazığ'a UMKE ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Elazığ'a UMKE ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra bölgeye UMKE ve ambulans ekibi sevk edilmeye başlandı. Bu kapsamda
Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde 5 kişilik UMKE ve 2 ambulans ekibi Elazığ'a gönderildi. - HAKKARİ
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