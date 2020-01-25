Hakkari'den Elazığ'a sağlık ekibi gönderildi - Son Dakika

Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde 5 kişilik UMKE ve 2 ambulans ekibi Elazığ'a gönderildi. - HAKKARİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra bölgeye UMKE ve ambulans ekibi sevk edilmeye başlandı. Bu kapsamda

Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinden Elazığ 'a UMKE ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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