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Hakkari'den Kısa Kısa

38 dakika önce

Hakkari'de, terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerinin aileleri ziyaret edildi.

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Hakkari'de, terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerinin aileleri ziyaret edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, şehit yakınlarını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, yetkililere teşekkür etti.

"Siyer-i Nebi" yarışması düzenlendi

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından "Siyer-i Nebi" yarışması düzenlendi.


TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen yarışmaya 250 öğrenci katıldı.

Yarışmada dereceye giren 3 öğrenci, çeyrek altınla ödüllendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:19 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
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