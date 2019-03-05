Hakkari Derecik'in CHP'li Belediye Başkan Adayı İstifa Edip Ak Parti'ye Geçti
16 dakika önce
Hakkari'nin Derecik ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) belediye başkan adayı Suat Yüksel, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.
Hakkari
'nin Derecik
ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi
'nden (CHP
) belediye başkan adayı Suat Yüksel
, partisinden istifa ederek AK Parti
'ye geçti.Hakkari'nin Irak
sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde CHP Belediye Başkan adayı Suat Yüksel, partisinden istifa etme kararı aldı. İstifanın ardından AK Parti'ye geçen Suat Yüksel'in rozetini AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç
taktı. Yüksel, 31 Mart seçimleri için CHP'den belediye başkan adayı olduğunu, ancak istifa kararı aldığını belirterek, Adaylıktan sonra içinde bulunduğum durumu tekrar gözden geçirerek CHP, HDP
, İYİ Parti
ve diğer partilerin zillet ittifakı içerisinde olduklarının farkına vardım. Bu nedenle CHP Derecik Belediye Başkan adaylığımdan istifa edip, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldım. Bilindiği üzere hepimiz az çok biliyoruz. Bizler bu vatan, bu topraklar uğruna nice canlar verdik. Nice şehit ve gazilerimiz var. CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partiler zillet içinde olduklarından gönlüm razı olmadı. Yapılan bütün konuşmaları analiz ettim. Şunun kanısına vardım Ülkemizi, bölgemizi, halkımızı, huzura ve refaha götürebilecek tek parti ve hizmetin en güzel yapılacağı partinin AK Parti olduğu kanaatine vardım dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:24 Kaynak: DHA
Hakkari Derecik'in CHP'li Belediye Başkan Adayı Suat Yüksel, İstifa Edip AK Parti'ye Geçti
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