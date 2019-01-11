Hakkari Derecik Siste Görünmez Oldu
2 saat önce
Derecik siste görünmez olduHakkari'nin Derecik ilçesi, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görünmez oldu.
Derecik
siste görünmez oldu Hakkari
'nin Derecik ilçesi, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görünmez oldu.
Derecik ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sabah
uyanan ilçe merkezi dışındakiler, ilçenin siste kaybolduğunu şaşkınlıkla izledi. Yüksek tepelerin sisin arasından çıkması ve sisin üzerine güneşin doğması da seyirlik bir manazara oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:51 Kaynak: DHA
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