Son Dakika Haberleri: Hakkari Derecik'te Başkan Seçilen Çetinkaya, Misafirleri İçin 40 Keçi Kesti

Hakkari Derecik'te Başkan Seçilen Çetinkaya, Misafirleri İçin 40 Keçi Kesti

1 saat önce

Derecik'te başkan seçilen Çetinkaya, misafirleri için 40 keçi kestiHAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen AK Parti'li Ekrem Çetinkaya, kendisini tebrik etmeye gelen yaklaşık bin kişi için 40 keçi kesti.

Derecik'te başkan seçilen Çetinkaya, misafirleri için 40 keçi kesti

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen AK Parti'li Ekrem Çetinkaya, kendisini tebrik etmeye gelen yaklaşık bin kişi için 40 keçi kesti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, geçerli 4 bin 715 oyun 2 bin 712'sini alarak AK Parti'den ikinci kez belediye başkanı seçilen Ekrem Çetinkaya, Şemdinli ilçe Seçim Kurulu'nda dün mazbatasını aldıktan sonra bugün göreve başladı. İlçedeki Gerdi aşiretine mensup yaklaşık bin kişi, Belediye Başkanı Çetinkaya'ya tebrik ziyaretinde bulundu. Çetinkaya, misafirlerini Merkez Mahallesi'ndeki evinde ağırladı. Misafirleri için 40 keçi keserek kavurma, pirinç pilavı ve köfte yaptıran Çetinkaya, birlik, beraberlik mesajları verdi, ilçede güzel hizmetler yapmaya devam edeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:12 Kaynak: DHA
AK Parti, Derecik, Çetinkaya, Güncel
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