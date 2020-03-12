HAKKARİ Derecik'te düğün ve taziye gelenekleri yeniden yazıldı - Son Dakika
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HAKKARİ Derecik'te düğün ve taziye gelenekleri yeniden yazıldı

6 saat önce

Derecik'te düğün ve taziye gelenekleri yeniden yazıldıHAKKARİ'nin Derecik ilçesinde 29 köyde, damadın geline alacağı altın miktarına sınırlama getirilerek, kına ve düğün yemekleri tek öğüne indirildi.

Derecik'te düğün ve taziye gelenekleri yeniden yazıldı

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde 29 köyde, damadın geline alacağı altın miktarına sınırlama getirilerek, kına ve düğün yemekleri tek öğüne indirildi. Taziye yemeklerinde de 'destek' sağlanması kararı aldı.

Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesine bağlı 29 köyde, düğünlerde takılacak altın miktarları ve taziye evlerinde verilen yemekler ile ilgili yeni karar alındı.

29 köyden temsilciler ile Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya'nın katılımıyla Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen toplantıda, damat tarafının geline en fazla 10 Cumhuriyet altın, 4 bilezik, 1 çift küpe, 2 yüzük ve gümüş kemer almasına karar verildi. Kına ve düğün yemekleri tek öğüne indirilirken, taziye yemekleri için yöre halkının destek vermesi kararlaştırıldı.Toplantıda, engelli vatandaşların rahat etmesi için bir taziye evi yapılmasına da karar verildi.

HAKKARİ Derecik'te düğün ve taziye gelenekleri yeniden yazıldı

Derecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:57 Kaynak: DHA
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