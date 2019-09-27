Hakkari derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı 5'i öğrenci 6 yaralı
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Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı 5'i öğrenci 6 yaralı (2)2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİHakkari'nin Derecik İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 ortaokul öğrencisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayar hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:26 Kaynak: DHA
Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı 5'i öğrenci 6 yaralı (2)
2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
Hakkari'nin Derecik İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 ortaokul öğrencisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayar hayatını kaybetti. 2 öğrenci ise Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Van'a sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.
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