HAKKARİ Derecik'te yağmurda ahır çöktü; 8 büyükbaş kurtarıldı - Son Dakika

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HAKKARİ Derecik'te yağmurda ahır çöktü; 8 büyükbaş kurtarıldı
6 saat önce
Derecik'te yağmurda ahır çöktü; 8 büyükbaş kurtarıldıHAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Uslu köyünde yağmurda ahır çöktü.
Derecik'te yağmurda ahır çöktü; 8 büyükbaş kurtarıldı
HAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Uslu köyünde yağmurda ahır çöktü. Ahırda bulunan 8 büyükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde 2 gündür yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Uslu köyünde ahırın çöktü. Ahırdaki 8 büyükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Abdullah KAYA/DERECİK, (Hakkari)-(DHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:52 Kaynak: DHA
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