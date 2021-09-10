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Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Kara'dan aşı çağrısı - Son Dakika

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Kara'dan aşı çağrısı

10.09.2021 10:56

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Kara'dan aşı çağrısı Başhekim Kara; "Aşı yapmayan 29 yaşındaki gencin hayatını kaybetti" Hakkari Devlet Hastanesi Başhekim Uğurcan Kara, bir süre önce Kovid-19 hastalığına yakalanan ve aşılarını yaptırmadığı tespit edilen 29 yaşındaki bir genci...

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Kara'dan aşı çağrısı

Başhekim Kara;

"Aşı yapmayan 29 yaşındaki gencin hayatını kaybetti"

HAKKARİ - Hakkari Devlet Hastanesi Başhekim Uğurcan Kara, bir süre önce Kovid-19 hastalığına yakalanan ve aşılarını yaptırmadığı tespit edilen 29 yaşındaki bir genci kaybettiklerini anımsatarak herkesi aşı olmaya davet etti.

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uğurcan Kara, aşılarını yaptırmadığı için yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalığına yakalanan ve geçen sene dünya evine giren 29 yaşındaki bir çocuk babasının hayatını kaybetmesi üzerinde herkesin aşılarını yaptırması çağrısında bulundu. Makamında gazetecilere açıklama yapan Kara, "Geçtiğimiz haftalarda Covid-19 hastalığına bağlı genç bir kardeşimiz 18 günlük yoğun bakım sürecinde yaşam mücadelesi verdikten sonra vefat etti. Covid-19 hastalığı Sars-Cov-2 virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Dünya genelinde yayılarak pandemiye neden olmuştur. Genel semptomları arasında öksürük, ateş, yorgunluk, kas ağrıları, tat, koku kaybı olmakla birlikte çok değişken belirti ve bulguları sahiptir. Çoğu kişide bu hastalık hafif seyrederken bazı hastalarda akut solunum sıkıntısı sendromu dediğimiz Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu tablosuna sebep olabilmektedir" dedi.

Virüsün mutasyona uğramasıyla virüsünün viral yükününde arttığını anımsatan Kara, "Bu da genç bireylerde daha çok hastalık görülmesine, daha çok vaka görülmesine sebep oluyor. Geçtiğimiz haftalarda hastanemizde henüz daha 29 yaşında ek hastalığı olmayan bir yıllık yeni evli 2 aylık bir bebeği olan genç bir kardeşimizi kaybettik. Bu kayıp tüm sağlık çalışanlarını ve tüm ailesini derinden yaralamıştır. Vefat eden bu gencecik hastamızın maalesef Covid-19 aşılarını yaptırmadığını tespit ettik. Özellikle hastanemizde ve diğer takip ettiğimiz sağlık kuruluşlarında gözlemlediğimiz kadarıyla yoğun bakıma yatan hastaların çoğunun aşısız kişiler veya aşını tamamlamamış kişilerden oluştuğunu görmekteyiz. Covid-19 hastalığından korunmanın en etkili yöntemlerinden birisi aşılamadır. Hem kendimiz hem ailemiz için aşılarımızı yapmalıyız, aşılarımızı tamamlamalıyız. Ailemizin, kendi sağlığımızın, çevremizin, yaşlılarımızın, engellilerimizin sağlığını tehlikeye atmamalıyız. Tüm halkımızı, tüm vatandaşları aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Kara'dan aşı çağrısı
Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Kara'dan aşı çağrısı
Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Kara'dan aşı çağrısı
Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Kara'dan aşı çağrısı

Devlet Hastanesi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Kara'dan aşı çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Kara'dan aşı çağrısı - Son Dakika
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