Serviste bulunan hastalardan bazıları itfaiye ekiplerince pencereden merdivenle tahliye edildi, diğerleri ve dumandan etkilenen bazı çalışanlar da UMKE ekiplerince dışarı çıkartıldı.

Hastanede olası bir yangın durumunda eksiklikleri görebilmek ve bu tür olaylara karşı hazır olunabilmesi amacıyla gerçekleştiren tatbikata UMKE, AFAD ,112 Acil Sağlık, Hakkari Belediyesi, polis ekipleri ve hastane personeli katıldı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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