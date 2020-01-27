Hakkari Devlet Hastanesine 6 uzman doktor atandı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca Hakkari Devlet Hastanesine 6 uzman doktor atandığı bildirildi.

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, hastaneye Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kulak Burun Boğaz (KBB) ve 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı atandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Devlet Hastanemize mecburi hizmet kurasında açılan kadrolar dışında kalan ve eksiklik yaşadığımız branşlara Sağlık Bakanlığımız tarafından resen görevlendirmeler yapılmak suretiyle uzman hekim eksiğimiz giderilmiştir. Bu görevlendirmeler ile hastanemizde vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması sağlanmıştır. Bu konuda başta Sayın bakanımıza, bakanlık yetkililerimize ve Sayın valimize destek ve katkılarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız."