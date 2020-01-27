Hakkari Devlet Hastanesine 6 uzman doktor atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari Devlet Hastanesine 6 uzman doktor atandı - Son Dakika

Hakkari Devlet Hastanesine 6 uzman doktor atandı

7 saat önce

Sağlık Bakanlığınca Hakkari Devlet Hastanesine 6 uzman doktor atandığı bildirildi.

Hakkari Devlet Hastanesine 6 uzman doktor atandı, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca Hakkari Devlet Hastanesine 6 uzman doktor atandığı bildirildi.

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, hastaneye Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kulak Burun Boğaz (KBB) ve 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı atandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Devlet Hastanemize mecburi hizmet kurasında açılan kadrolar dışında kalan ve eksiklik yaşadığımız branşlara Sağlık Bakanlığımız tarafından resen görevlendirmeler yapılmak suretiyle uzman hekim eksiğimiz giderilmiştir. Bu görevlendirmeler ile hastanemizde vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması sağlanmıştır. Bu konuda başta Sayın bakanımıza, bakanlık yetkililerimize ve Sayın valimize destek ve katkılarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız."

Devlet Hastanesi, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek
Ambulansla karlı zeminde drift! İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı Enkaz altındaki çifti tırnaklarıyla kazıyarak çıkaran Suriyeli genç, Bakan Soylu ile bir araya geldi Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 19:40:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari Devlet Hastanesine 6 uzman doktor atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]