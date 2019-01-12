Son Dakika Haberleri: Hakkari Doğa Fotoğrafları Çekip, Buz Gibi Şelalenin Altına Girdiler

Hakkari Doğa Fotoğrafları Çekip, Buz Gibi Şelalenin Altına Girdiler

4 dakika önce

Doğa fotoğrafları çekip, buz gibi şelalenin altına girdilerHakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği'ne (CİSAD) üye 2 dağcı, doğa fotoğralarını çekmek için gittikleri köyde, soğuk havaya aldırmadan Ağaçdibi Şelalesi'nin buz gibi sularının altına girdi.

Doğa fotoğrafları çekip, buz gibi şelalenin altına girdiler

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği'ne (CİSAD) üye 2 dağcı, doğa fotoğralarını çekmek için gittikleri köyde, soğuk havaya aldırmadan Ağaçdibi Şelalesi'nin buz gibi sularının altına girdi. Dağcılar, yaşadıkları anları ise fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Hakkari'ye 25 kilometre uzaklıkta Ağaçdibi köyünde bulunan ve köyle aynı ismi taşıyan Ağaçdibi Şelalesi, her mevsim yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. 30 metre yükseklikten akan şelale, kış aylarında da doyumsuz bir manzara sunuyor. Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğine üye Emin Noyan ve Mazlum Tekçe de doğa fotoğrafları çekmek için şelaleye geldi. Dağcılar vatandaşların köyde kış yaşamını anlatan fotoğraf çekiminin ardından soğuk havaya aldırmadan Ağaçdibi Şelalesi'nin buz gibi sularının altına girdi. Şelale önünde köz üzerinde çay demleyip stres atan dağcılar o anları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:51 Kaynak: DHA

Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı, Uyuşturucu Rotası Deşifre Oldu MEB, Ortaokulun Bodrum Katında Yaşanan Skandal Sonrası Harekete Geçti

Irak Merkezi Hükümetinin, IKBY Bayraklarının İndirilmesi İçin Verdiği Süre Doldu! Kriz Tırmanıyor Kalpazanlıktan Tahliye Oldu, Avukat Ücretini Sahte Parayla Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 07:55:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari Doğa Fotoğrafları Çekip, Buz Gibi Şelalenin Altına Girdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]