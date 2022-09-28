Korkuyla Rusya'yı terk eden on binlerce kişinin tercihi aynı ülke oldu

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari'de 1300 keklik doğaya salındı - Son Dakika

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