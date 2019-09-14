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Hakkari down sendromlu çocuk, yanlışlıkla ablasını vurdu

1 saat önce

Down sendromlu çocuk, yanlışlıkla ablasını vurduHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, down sendromlu D.K. (14), güvenlik korucusu ağabeyinin tabancasıyla oynarken yanlışlıkla ablası N.K.'yı (22) vurdu.

Down sendromlu çocuk, yanlışlıkla ablasını vurdu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, down sendromlu D.K. (14), güvenlik korucusu ağabeyinin tabancasıyla oynarken yanlışlıkla ablası N.K.'yı (22) vurdu. Ağır yaralanan N.K. Van'a sevk edildi.

Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Down sendromlu D.K., güvenlik korucusu olan ağabeyine ait tabancayla oynarken, yanlışlıkla odada temizlik yapan ablası N.K.'yı vurdu. Silah sesi üzerine odaya gelen yakınları, N.K.'yı kanlar içinde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.K., Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Van'a sevk edildi. N.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Hakkari down sendromlu çocuk, yanlışlıkla ablasını vurdu

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:09 Kaynak: DHA
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