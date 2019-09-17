Hakkari drone yapan berdan teknofest yolcusu

Drone yapan Berdan TEKNOFEST yolcusu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 kilogram ağırlığında ve 30 dakika havada kalabilen drone yapan Bedran Tüner (19), Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) davet edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel olarak ilgilendiği Bedran Tüner, büyük heyecan yaşadığını söyledi.

Yüksekova İlçesi'nin Güngör Mahallesi'nde yaşayan Bedran Tüner'in hurdalarla ve kendi imkanlarıyla drone yaptı. Tasarladığı drone, yaklaşık 4 kilo ağırlık kaldırabiliyor, 30 dakika havada kalabiliyor, 900 metre yükselebiliyor ve 5 kilometre de gidip gelme özelliği bulunuyor. Tüner'in yaptığı drone ayrıca rüzgara da dayanıklı olarak tasarlandı. Yapılan bu drone haberinin geniş yer bulmasının ardından geçtiğimiz günlerde Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile birlikte Tüner'i evinide ziyaret etti. Akbıyık, Tüner'den drone ile ilgili bilgi aldıktan sonra da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak, Tüner ile görüşmesini sağladı. Bakan Soylu da telefonla görüştüğü Tüner'i tebrik etti.

Bakan Soylu ayrıca Tüner'i, bugün başlayan ve Pazar günü bitecek olan Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) davet etti. Cuma günü İstanbul'a gidecek olan Tüner, çok heyecanlı olduğunu anlattı. Bu festivalin kendisinin hayali olduğunu belirten Tüner, 'Küçüklüğümden beri teknolojiye meraklı biriydim. Drone almak istedim ama çok pahallıydı. Bende kendi dronumu kendim yapmak istedim. Hurda malzemelerle yaptığım drone de deneme yanılma yoluyla yaptım. Drone yaptığım haberinin ardından Hakkari Valisi ve Emniyet Müdürü beni ziyarete geldi. Beni Bakan Soylu ile telefonla görüştürdüler. Bakan Soylu beni TEKNOFEST'e davet etti. Oraya gideceğim için çok heyecanlıyım. Orası benim hayalimdi. Mekatronik Mühendisliği bölümünü çok istiyorum. Umarım ilerde hayallerimi gerçekleştirebileceğim bir yerde olurumö dedi.

HURDALARDAN 3D YAZICI DA YAPTI

Tüner, sadece drone yapmakla da yetinmedi. Aynı zamanda yine kendi imkanlarıyla ve hurda parçalarıyla 3D yazıcı da tasarladı ve çalışır durama getirdi. Yaptığı 3D yazıcı ise en çok aynı evde yaşadığı 6 yaşındaki 2 yeğnini sevindirdi. Rabiya ve Havin Bedran'ı çok sevdiklerini, onun kendilerini mutlu ettiğini, zaman zaman da uyurken gidip öptüklerini söyledi. Ablaları ve ağabeyleri de Bedran'dan çok umutlu olduklarını ve küçüklüğünden beri teknolojiye ve araştırmaya meraklı olduğunu, imkan tanınması halinde çok daha güzel işler yapacağına inandıklarını anlattı.