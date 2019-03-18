Hakkari-Durankaya Karayolu'nun 3 Ayrı Noktasına Düşen Çığ Temizlendi
42 dakika önce
Hakkari- Durankaya Karayolu'nun 3 ayrı noktasına çığ düştü.
Hakkari- Durankaya Karayolu'nun 3 ayrı noktasına çığ düştü. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.
Hakkari'de 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı Durankaya Beldesi yakınındaki Şibekör tepesinde yer yer 1,5 metreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle Hakkari-Durankaya Beldesi'nin 15'inci kilometresinde bulunan Şibekör tepesinin 3 ayrı noktasına bugün öğle saatlerinde çığ düştü. Çığdan dolayı kapanan yol, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:27 Kaynak: DHA
Gezintiye Çıkan Dört Arkadaş, Yeni Bir Mağara Keşfetti
Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı
Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor
Türk Telekom Hakkında Soruşturma Açıldı