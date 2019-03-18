Son Dakika Haberleri: Hakkari-Durankaya Karayolu'nun 3 Ayrı Noktasına Düşen Çığ Temizlendi

Hakkari-Durankaya Karayolu'nun 3 Ayrı Noktasına Düşen Çığ Temizlendi

42 dakika önce

Hakkari- Durankaya Karayolu'nun 3 ayrı noktasına çığ düştü.

Hakkari- Durankaya Karayolu'nun 3 ayrı noktasına çığ düştü. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari'de 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı Durankaya Beldesi yakınındaki Şibekör tepesinde yer yer 1,5 metreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle Hakkari-Durankaya Beldesi'nin 15'inci kilometresinde bulunan Şibekör tepesinin 3 ayrı noktasına bugün öğle saatlerinde çığ düştü. Çığdan dolayı kapanan yol, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:27 Kaynak: DHA

Kar, Durankaya, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gezintiye Çıkan Dört Arkadaş, Yeni Bir Mağara Keşfetti Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor Türk Telekom Hakkında Soruşturma Açıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:09:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari-Durankaya Karayolu'nun 3 Ayrı Noktasına Düşen Çığ Temizlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]