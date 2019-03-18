Son Dakika Haberleri: Hakkari-Durankaya Karayolu'nun 3 Ayrı Noktasına Düşen Çığ Temizlendi

Hakkari-Durankaya Karayolu'nun 3 Ayrı Noktasına Düşen Çığ Temizlendi

1 saat önce

Durankaya Karayolu'nun 3 ayrı noktasına çığ düştü.

Hakkari-Durankaya Karayolu'nun 3 Ayrı Noktasına Düşen Çığ Temizlendi, System.String[]
HAKKARİ- Durankaya Karayolu'nun 3 ayrı noktasına çığ düştü. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari'de 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı Durankaya Beldesi yakınındaki Şibekör tepesinde yer yer 1,5 metreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle Hakkari-Durankaya Beldesi'nin 15'inci kilometresinde bulunan Şibekör tepesinin 3 ayrı noktasına bugün öğle saatlerinde çığ düştü. Çığdan dolayı kapanan yol, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:00 Kaynak: DHA

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