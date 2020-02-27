Hakkari efeleri Eskişehir'de 1. lig yolunda - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakkari efeleri Eskişehir'de 1. lig yolunda - Son Dakika Spor

Hakkari efeleri Eskişehir'de 1. lig yolunda

6 saat önce

Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü Voleybol takımı 1. lig yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Hakkari efeleri Eskişehir'de 1. lig yolunda, System.String[]

Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü Voleybol takımı 1. lig yoluna emin adımlarla devam ediyor.


Sportif Faaliyetler Kulübü Voleybol takımı, deplasmanda Diyarbakır Bağlar sporu 3-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Gurubunda Play offlara kalan Sportif Faaliyetler Kulübü 1. Lig için 1-10 Mart arası Eskişehir'de bir üst lig için mücadele edecek. - HAKKARİ

Diyarbakır, Eskişehir, voleybol, Hakkari, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
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