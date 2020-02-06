Hakkari ekibi Beşiktaş'a 4-1 yenildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakkari ekibi Beşiktaş'a 4-1 yenildi - Son Dakika Spor

Hakkari ekibi Beşiktaş'a 4-1 yenildi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği Beşiktaş Kadın Futbol Takımına 4-1 yenildi.

Hakkari ekibi Beşiktaş'a 4-1 yenildi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği Beşiktaş Kadın Futbol Takımına 4-1 yenildi.


Merzan Şehir Stadında Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımının konuk ettiği Beşiktaş Kadın Futbol Takımı maçını Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdülkadir Unga, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Salih Eroğuz izledi.


Her iki takım oyuncuları, maç öncesi Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanlar için saygı duruşunda bulundu.


Her iki takımın kıyasıya mücadele ettiği maçta Beşiktaş ekibi, Hakkari Kadın Gücünü 4-1 mağlup etti. - HAKKARİ

Beşiktaş, Hakkari, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:29 Kaynak: İHA
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