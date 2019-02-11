Son Dakika Haberleri: Hakkari Ekibi Deplasmandan 3 Puanla Döndü

Hakkari Ekibi Deplasmandan 3 Puanla Döndü

2 gün önce

0 galip ayrıldı.

Hakkari Ekibi Deplasmandan 3 Puanla Döndü, System.String[]
0 galip ayrıldı.

Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü yetkilileri, bu hafta deplasmanda 73 Şırnak Belediyespor ile oynadıklarını belirterek, "Maçta rakibimizi 3-0 yendik. Lige bu sene yükselen takımımız, bütün imkansızlıklara rağmen rakiplerimize karşı bir okul spor kulübü olarak ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmektedir. Bu zor şartlarda takımımıza desteklerini esirgemeyen ve bizlere araç ve yakıt desteği sağlayan Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Gür'e teşekkür ederiz" dediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

Şırnak, Mehmet Akif Ersoy, Hakkari, Spor
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