Hakkari Ekibi Deplasmandan 3 Puanla Döndü
2 gün önce
0 galip ayrıldı.
0 galip ayrıldı.
Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü yetkilileri, bu hafta deplasmanda 73 Şırnak Belediyespor ile oynadıklarını belirterek, "Maçta rakibimizi 3-0 yendik. Lige bu sene yükselen takımımız, bütün imkansızlıklara rağmen rakiplerimize karşı bir okul spor kulübü olarak ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmektedir. Bu zor şartlarda takımımıza desteklerini esirgemeyen ve bizlere araç ve yakıt desteği sağlayan Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Gür'e teşekkür ederiz" dediler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:41 Kaynak: İHA
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