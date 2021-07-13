Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, ekibinde yer alan polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. 3 el ateş edilen Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
CNN muhabiri Nihat Uludağ'ın verdiği bilgilere göre, Cevher uzun süre boyunca bir kadın polisi taciz eden saldırgana uyarı yazısı göndermesi üzerine saldırgan sinirlenerek yemek yediği sırada Cevher'in yanına gidip sözlü tacizde bulundu. Diğer memurlar, saldırgan polis memurunu Cevher'in yanından uzaklaştırsalar da başarılı olamamışlar. Bunun üzerine saldırganın tekrardan Cevher'in yanına giderek ateş ettiği iddia edildi.
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Son Dakika › Güncel › Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü - Son Dakika