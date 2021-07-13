Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü - Son Dakika

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü

Hakkari İl Emniyet Müdürü Hasan Cevher, ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin ilk edinilen bilgiye göre Cevher'i şehit eden polis memurunun bir kadın komiseri taciz ettiği ve ikili arasındaki tartışmanın bu nedenle ortaya çıktığı iddia ediliyor.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, ekibinde yer alan polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. 3 el ateş edilen Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. BİR KADIN POLİS MEMURUNU UZUN SÜRE RAHATSIZ ETMİŞ CNN muhabiri Nihat Uludağ'ın verdiği bilgilere göre, Cevher uzun süre boyunca bir kadın polisi taciz eden saldırgana uyarı yazısı göndermesi üzerine saldırgan sinirlenerek yemek yediği sırada Cevher'in yanına gidip sözlü tacizde bulundu. Diğer memurlar, saldırgan polis memurunu Cevher'in yanından uzaklaştırsalar da başarılı olamamışlar. Bunun üzerine saldırganın tekrardan Cevher'in yanına giderek ateş ettiği iddia edildi. Ayrıntılar geliyor...

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