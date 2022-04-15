Hakkari Emniyet Müdürlüğü fidan dikme etkinliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü fidan dikme etkinliği yaptı

15.04.2022 19:58
Hakkari Emniyet Müdürlüğü fidan dikme etkinliği yaptı

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, Polis Haftası kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, Polis Haftası kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

İl Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle yapılan etkinlikte polisler, Polisgücü Spor Kulübü sporcuları ve İl Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bay köyü yolundaki Fatma Aliye Hanım Yerleşkesinde bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, eşi Gökşen Pınar, müdür yardımcıları, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ve İl Orman İşletme Müdürü Hakan Zeybek'in de katıldığı etkinlikte katılımcılar, yerleşkeye yaklaşık 400 fidan dikti.

YORUMLAR
500
Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı Ülkü Ocakları Dursunbey'de iftar programında buluştu Ülkü Ocakları Dursunbey'de iftar programında buluştu

Orman İşletme Müdürlüğü, Polis Haftası, Fatma Aliye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Emniyet Müdürlüğü fidan dikme etkinliği yaptı - Son Dakika


Son Dakika
19:49 Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den kiraladığı golcü Hull City'i uçurdu
19:40 Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı rahat geçti! Kupa Voley'de dev finalin adı belli oldu
19:12 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Çanakkale etabını kazanan Avustralyalı sporcu: Ülkelerimiz arasında artık barış var
18:58 Devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
18:54 İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından yanıt: Yalancısınız
18:46 Abdullah Avcı, Ozan Kabak için harekete geçti
18:36 Eren operasyonlarında 339 terörist etkisiz hale getirildi!
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 20:04:24. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari Emniyet Müdürlüğü fidan dikme etkinliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement