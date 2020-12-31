Son dakika: Hakkari Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği - Son Dakika

Son dakika: Hakkari Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği

31.12.2020 12:19

Son dakika haberler... Hakkari Emniyet Müdürlüğü, Hakkarigücü Futbol Kulübüne çeşitli spor malzemesi desteğinde bulundu.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, Hakkarigücü Futbol Kulübüne çeşitli spor malzemesi desteğinde bulundu.

Terör, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi başarıyla sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü, bir taraftan da kentin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında, bünyesinde kadın ve erkek futbol takımları olan Hakkarigücü Futbol Kulübü için çeşitli malzemeler temin etti.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, malzeme dağıtımı dolayısıyla düzenlenen programda kulübün başkan vekili Cemile Timur ve sporcularla bir araya geldi.

Sporculara malzemelerini teslim eden Aydın, amaçlarının kentteki sportif başarıların artmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Aydın, desteklerinden dolayı İçişleri Bakanlığı ve Valiliğe teşekkür etti.

Timur da Hakkarigücü erkek futbol takımının bu yıl Bölgesel Amatör Ligine yükselme başarısı gösterdiğini söyledi.

Hakkarigücü kadın futbol takımının da kenti Kadınlar 1. Ligi'nde temsil ettiğini belirten Timur, şunları kaydetti:

"Valimiz Sayın İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Atanur Aydın ve sponsorumuza maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gönül ister ki iş adamlarımız da takımlarımıza sahip çıksın. Zorlu sürece rağmen bizi yalnız bırakmayıp malzeme desteğinde bulundular. Biz hem kadın hem de erkek futbol takımlarımızın çok daha iyi yerlere gelmesi için çaba sarf etmeye devam edeceğiz."

Son dakika: Hakkari Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği
Son dakika: Hakkari Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği
Son dakika: Hakkari Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği
Son dakika: Hakkari Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Futbol, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Hakkari Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı Beyoğlu'nda antikacı cinayeti! Depo önünde pusu kurup saldırmış Kalp krizi geçiren vatandaş polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı
Fenerbahçe, Max Kruse'ye 3.75 milyon euro tazminat ödeyecek Fenerbahçe, Max Kruse'ye 3.75 milyon euro tazminat ödeyecek         
12:06
80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler         
11:45
Konya'da otobüs şoförünü döven saldırganın ifadesi pes dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım Konya'da otobüs şoförünü döven saldırganın ifadesi pes dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım         
11:36
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız         
11:18
Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi         
11:02
Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum         
10:36
Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular         
10:24
Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı         
10:20
Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor         
09:34
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak         
08:19
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi         
07:28
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 13:03:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Hakkari Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei