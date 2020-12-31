Son dakika: Hakkari Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği - Son Dakika

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, Hakkarigücü Futbol Kulübüne çeşitli spor malzemesi desteğinde bulundu.

Terör, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi başarıyla sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü, bir taraftan da kentin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında, bünyesinde kadın ve erkek futbol takımları olan Hakkarigücü Futbol Kulübü için çeşitli malzemeler temin etti.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, malzeme dağıtımı dolayısıyla düzenlenen programda kulübün başkan vekili Cemile Timur ve sporcularla bir araya geldi.

Sporculara malzemelerini teslim eden Aydın, amaçlarının kentteki sportif başarıların artmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Aydın, desteklerinden dolayı İçişleri Bakanlığı ve Valiliğe teşekkür etti.

Timur da Hakkarigücü erkek futbol takımının bu yıl Bölgesel Amatör Ligine yükselme başarısı gösterdiğini söyledi.

Hakkarigücü kadın futbol takımının da kenti Kadınlar 1. Ligi'nde temsil ettiğini belirten Timur, şunları kaydetti:

"Valimiz Sayın İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Atanur Aydın ve sponsorumuza maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gönül ister ki iş adamlarımız da takımlarımıza sahip çıksın. Zorlu sürece rağmen bizi yalnız bırakmayıp malzeme desteğinde bulundular. Biz hem kadın hem de erkek futbol takımlarımızın çok daha iyi yerlere gelmesi için çaba sarf etmeye devam edeceğiz."