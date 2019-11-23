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Hakkari Emniyet Müdürü Aydın, basın mensuplarıyla buluştu
6 saat önce
Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kette görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:22 Kaynak: AA
Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kette görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.
Aydın, Polis Evi'ndeki programda gazetecilerle bir süre sohbet etti.
Gazetecilerin önemli görevler üstlendiğini belirten Aydın, emniyet teşkilatı olarak basın mensuplarıyla uyum içeresinde çalıştıklarını kaydetti.
Gazeteciler de ilgilerinden dolayı Aydın'a teşekkür etti.
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