Son Dakika Haberleri: Hakkari Emniyet Müdürü Aydın, basın mensuplarıyla buluştu
Son Dakika Güncel Hakkari Emniyet Müdürü Aydın, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Hakkari Emniyet Müdürü Aydın, basın mensuplarıyla buluştu

6 saat önce

Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kette görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Hakkari Emniyet Müdürü Aydın, basın mensuplarıyla buluştu, System.String[]

Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kette görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Aydın, Polis Evi'ndeki programda gazetecilerle bir süre sohbet etti.

Gazetecilerin önemli görevler üstlendiğini belirten Aydın, emniyet teşkilatı olarak basın mensuplarıyla uyum içeresinde çalıştıklarını kaydetti.

Gazeteciler de ilgilerinden dolayı Aydın'a teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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