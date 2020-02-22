Hakkari Emniyet Müdürü Aydın'dan ev ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari Emniyet Müdürü Aydın'dan ev ziyareti - Son Dakika

Hakkari Emniyet Müdürü Aydın'dan ev ziyareti

6 saat önce

Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, yaptığı ev ziyaretleriyle vatandaşları sevindiriyor.

Hakkari Emniyet Müdürü Aydın'dan ev ziyareti, System.String[]

Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, yaptığı ev ziyaretleriyle vatandaşları sevindiriyor.


Hakkari'ye atandığı günden beri vatandaşla iç içe olan, onların sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgilenen Müdür Atanur, normal görevinin yanında ev ziyaretlerinde bulunması ilde takdirle karşılandı. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, zehirlenerek hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Kemal Demirer'i ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.


Müdür Atanur, ayrıca şehit güvenlik korucusu Tahir Çelik'in ailesinin yaşadığı evin kömürlüğünün çökmesiyle yaşanan mağduriyeti gidermek için de 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Müdür Atanur'un kentte yaptığı ev ziyaretleri memnuniyetle karşılandı. - HAKKARİ

Hakkari, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Hangi ülke dost, hangi ülke düşman?" anketi! İlk iki sıra şaşırtmadı
İçişleri Bakanlığı'nda e-Başvuru dönemi başladı! Kadınlar soyadı değişikliklerini e-Devlet'ten yapabilecek Ispanak fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:34:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari Emniyet Müdürü Aydın'dan ev ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]