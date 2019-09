Hakkari Emniyet Müdürü Dilberoğlu'ndan türkülü veda

HAKKARİ - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu onuruna veda yemeği verildi.

Valilik tarafından organize edilen yemek programında, Vali İdris Akbıyık ve Muğla iline atanan Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Süleyman Suvat Dilberoğlu, masalarını tek tek dolaştıkları davetlilerle yakından ilgilendiler. Programda bir konuşma yapan Vali İdris Akbıyık, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Dilberoğlu'na yeni görev yerinde başarılar diledi. Hakkarililerin Emniyet Müdürü Dilberoğlu'nu çok sevdiğini ifade eden Vali Akbıyık, "Biz yaklaşık 11 aydır beraber görev yaptık. Zamanın büyük bir çoğunluğunu beraber geçirdik. Dokunmadığı hiç kimse yok desem yeridir. Polisin görevi bulunduğu yerde halkın, vatandaşın canını malını korumaktır. Emniyet müdürümüz, emniyetin başı olarak bunu en iyi şekilde yapmaya, Hakkari'de huzurun, barışın, mutluluğun gelmesine elinden geldiği kadar gerek kendisi gerekse personeli ile en yüksek katkıyı sağlamaya çalıştı. Hakkari'de iyiliğin, güzelliğin, doğrunun her zaman yanında oldu. Burada insanların mutluluğu için yapması gereken ne varsa yapmaya gayret etti. Bu cennet vatanımızın en güzel bir köşesinden diğer bir köşesine gidiyor. Hakkari'den Muğla'ya gidiyor. Tabi Cilo, Sat ve İkiyaka dağlarında, Zap suyundan, Muğla'nın Bodrum'una, Marmaris'ine, Fethiye'sine göç ediyor. Bu da şunu gösteriyor ki; emniyet müdürümüz her yerde her şartta bu vatan için, bu millet için her türlü görevi yapar. Tabi devlet memurluğunun en kötü tarafı bu ayrılıklar. Ben müdürümüze bundan sonra ki hayatında ailesiyle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum. Biz inanıyoruz ki bu ülke için, bu millet için daha güzel yerlerde, daha güzel hizmetler yapacak. Gittiği her yerde mutlaka adından söz ettirecek, iz bırakacak bir emniyet müdürümüz. Şair, 'önemli olan o gök kubbede hoş bir anı bırakmaktır' diyor. Kendisinin de hoş bir anı Hakkari'de bıraktığını görüyoruz. İnşallah kendisini daha güzel yerlerde, daha güzel makamlarda görürüz" dedi.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ise, Hakkari'de görev yapmaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Hakkari'ye tayinimin çıktığını duyan sanki bir daha geri dönmeyecekmişim gibi, sanki Türkiye'nin en kötü, terörün en ileri düzeyde olduğu bir yere gidiyormuşum gibi bana farklı bir gözle baktılar. İnsan bunu hissediyor. Hakkari'ye geldiğim zaman gördüm ki hiçbir yer hakkında önceden ön yargıda bulunmamak lazım. Belki cennet vatanımızın birçok bölgesinde olmayan sıcaklık ve samimiyeti Hakkari'deki insanlarımızın gözlerinde hep gördüm. Buraya davet ettiğim arkadaşlarım ne kadar sıcak, samimi insanların yaşadığı bir yer olduğunu gördüler ve tekrar tekrar gelmeyi arzu ettiler. Hakkari çok acılar çekmiş, çok büyük bedeller ödemiş ve Türkiye'de sivil şehit sayısının yanılmıyorsam en fazla olduğu il. Bu insanlar üzülmesini de ağlamasını da sevmesini de bilen insanlar, onu gördüm burada. Bu yöredeki insanları eğer severseniz, onlarda sizi çok severler. Bu açık ve net, benim geçirdiğim 3 sene her dakika hissettiğim bir duygu. Ben Hakkarilileri çok sevdim. Hakkarili insanlarla gerçekten çok sıcak ve samimi bir sinerji oluştu. Hakkari'deki insanların terörle anılmalarının üzüntüsünü en derin yaşayanlardan birisi oldum. Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, valimizin ve burada hizmet veren bütün arkadaşlarımızın, siyasilerimizin, ileri gelenlerin destek ve çabalarıyla Hakkari artık terörle, savaşla, ölümle anılan bir il olmaktan çıktı. Uluslararası spor müsabakalarının düzenlendiği bir il haline geldi. İnşallah çok daha çok güzel yerlere gelecektir. Buradaki insanların polisle bir araya gelmelerini, devletle kaynaşmalarını sağlamaya çalıştık. Bir nebze de olsa başardıysak ne mutlu bize. Başta valimiz olmak üzere tümen komutanımız, adli ve yargı teşkilatımız, Hakkari'nin ileri gelenleri, siyasi liderlerimiz gerçekten Hakkari için her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Buna yakından şahidim. En azında yapılmaya çalışılan her şeyin samimiyetle yapıldığını gördüm. İnşallah çok daha güzel günlerde çok daha iyi hedeflere ulaşmış bir şekilde Hakkari'yi göreceğiz. Kalbim hep burada olacak, sizi hiç unutmayacağım. İnşallah sizlerde unutmazsınız. Hepiniz hakkınızı helal edin, benden yana da ne varsa hepsi helal olsun. Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu,

Hakkari Slehi Aşireti Kanat Önderi Fatih Keskin'in de bir konuşma yapmasının ardından Rengi Hakkari Sanat Topluluğu tarafından şarkılar seslendirildi. Daha sonra sahneye davet edilen Müdür Dilberoğlu, ses sanatçılarıyla birlikte şarkı söyledi. Müzik dinletisiyle sona eren programda, Vali İdris Akbıyık, yeni görev yerinde başarılar dilediği Dilberoğlu'na Hakkari'deki hizmetleri anısına üstün başarı belgesi ve plaket takdim ederek yöreye ait el dokuması kilim hediye etti.

Diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından da Dilberoğlu'na hediye takdiminde bulunuldu.

Programa Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, 41'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, vali yardımcıları İdris Koç ve Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari eski milletvekilleri Hakkı Töre ve Esat Canan, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.