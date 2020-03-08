Hakkari emniyet personeline korona virüs semineri - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Hakkari emniyet personeline korona virüs semineri - Son Dakika

Hakkari emniyet personeline korona virüs semineri

6 saat önce

19) bilgilendirme semineri verildi.

Hakkari emniyet personeline korona virüs semineri, System.String[]

19) bilgilendirme semineri verildi.


Hakkari Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Tabibi Dr. Gamze Derelioğlu tarafından emniyet personeline yönelik korona virüs (Covid-19) bilgilendirme semineri verildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminerde emniyet personeline korona virüs (Covid-19) hastalığının ne olduğu, belirtileri, bulaşma yolları ve hastalıktan korunma yolları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. - HAKKARİ

İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:50 Kaynak: İHA
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