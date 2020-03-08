Hakkari emniyet personeline korona virüs semineri - Son Dakika

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Hakkari emniyet personeline korona virüs semineri
6 saat önce
19) bilgilendirme semineri verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:50 Kaynak: İHA
19) bilgilendirme semineri verildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Tabibi Dr. Gamze Derelioğlu tarafından emniyet personeline yönelik korona virüs (Covid-19) bilgilendirme semineri verildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminerde emniyet personeline korona virüs (Covid-19) hastalığının ne olduğu, belirtileri, bulaşma yolları ve hastalıktan korunma yolları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. - HAKKARİ
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