Hakkari emniyetinden vatandaşlara dolandırıcı uyarısı - Son Dakika
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Hakkari emniyetinden vatandaşlara dolandırıcı uyarısı

6 saat önce

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlıların mesaj ve mail yoluyla dolandırılmaya çalışıldığını bildirerek, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hakkari emniyetinden vatandaşlara dolandırıcı uyarısı, System.String[]

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlıların mesaj ve mail yoluyla dolandırılmaya çalışıldığını bildirerek, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların mesaj ve e-mail ile mağdur edilmeye çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın kendilerine mesaj veya e-mail yoluyla gönderilen 'devlet tarafından para yardımı yapılacağı, faydalanmak için aşağıdaki linki tıklayınız' şeklindeki taleplere itibar etmemeleri ve böyle bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı hattını arayarak ihbarda bulunmaları, ayrıca koronavirüs kapsamında alınan tedbirler ve uygulamalar ile ilgili olarak devletimizin resmi internet sitelerini takip etmeleri hususu önemle rica olunur."

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:40 Kaynak: AA

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