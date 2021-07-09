Hakkari Engeliler Spor Kulübü Yalova'ya hareket etti

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2. lig grubunda 2020-2021 sezonu kapsamında düzenlenecek olan müsabakalara katılmak üzere Yalova iline hareket etti.

Bedensel Engelliler Derneği Başkanı ve aynı zamanda takım antrenörü Mesut Keskin, geçen sene 2. lige terfi eden takımın bu yıl Yalova'da 11 takımla mücadele edeceğini ve amaçlarının bir üst lige terfi etmek olduğunu ifade etti. Başkan Keskin, her platformda desteğini esirgemeyen Vali İdris Akbıyık'a ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'a teşekkür etti. - HAKKARİ