HAKKARİ Eski muhtarın kardeşi, uzun namlulu silahlarla öldürüldü - Son Dakika

Eski muhtarın kardeşi, uzun namlulu silahlarla öldürüldü (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyündeki evinden gece alınıp, götürüldüğü köy çıkışında, uzun namlulu silahlarla vurularak, öldürülen Orhan Adıyaman (37) için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze Medrese Mahallesi Mezarlığı'na getirildiği sırada Adıyaman'ın ailesi ile yakınları, gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Orhan Adıyaman'ın cenazesi, dualarla toprağa verildi.

Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Orhan Adıyaman'ın kendi halinde biri olduğunu belirterek, terör örgütünün bir kez daha kalleş yüzünü gösterdiğini söyledi. Adıyaman, "Orhan kendi halinde yaşayan biriydi. Kimseye bir zararı yoktu. Örgüt, bu masum vatandaşı öldürerek son çırpınışlarını bütün dünyaya ispatlamıştır. Devletin yanındayız. Bundan sonra da devleti ile beraber terörle mücadele edilecektir. İntikamını elbette alacağız" dedi.