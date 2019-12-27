Hakkari eski Valisi Toprak'a görkemli karşılama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari eski Valisi Toprak'a görkemli karşılama - Son Dakika

Hakkari eski Valisi Toprak'a görkemli karşılama

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin eski ve Konya'nın şimdiki Valisi Cüneyt Orhan Toprak, kente gelişinde lapa lapa kar yağışı altında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Hakkari eski Valisi Toprak'a görkemli karşılama, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin eski ve Konya'nın şimdiki Valisi Cüneyt Orhan Toprak, kente gelişinde lapa lapa kar yağışı altında büyük bir coşkuyla karşılandı.


Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, beraberindeki heyetle birlikte çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerini ziyaret ettikten sonra Hakkari kent merkezine gelen Vali Toprak ve beraberindekiler, çarşı merkezinde vatandaşların sevgi seli ile karşılandı.


Hakkari Belediyesini ziyaret eden Toprak, Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve belediye personeli tarafından kapıda karşılandı. Makama geçen Vali Toprak, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti.


Altay Caddesi üzerinde bulunan belediye ek hizmet binasını da ziyaret eden Vali Toprak; Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu üyeleri tarafından karşılandı. Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu Erbane Grubu, Vali Toprak'ı lapa lapa kar yağışı altında def çalıp türkülerle karşıladı. Vali Toprak, bu jestten dolayı Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu üyelerine teşekkür ederek alkışladı.


Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun gösterisini ve dengbejlerin türkülerini dinleyen Vali Toprak, burada bir süre kendileri ile sohbet etti. Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç tarafından Vali Toprak ve beraberindeki misafirlerine değişik hediyeler takdim edildi. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:43 Kaynak: İHA
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