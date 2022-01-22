Hakkari Esnaf Odası Başkanı Akboğa yeniden seçildi - Son Dakika

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimleri
Seçimlerin yapılması
Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçilen İsmail Akboğa'nın teşekkür konuşması Hakkari Esnaf Odası Başkanı Akboğa yeniden seçildi
HAKKARİ - Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimleri bugün yapıldı. Tek liste ile girilen seçimlerde mevcut Başkan İsmail Akboğa tekrar oda başkanlığına seçildi.
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) konferans salonunda düzenlediği 11. olağan genel kongresine esnaflar yoğun ilgi gösterdi.
Saygı duruşu ve istiklal maşının okunmasının ardından divan başkanlığına Şemdinli Esnaf Odası Başkanı Muharrem Tekin seçilirken divan üyeliğine ise Hakkari Şoförler Odası Başkanı Abdi Arslan, Yüksekova Esnaf Odası Başkanı Vedat Çoğaç,
Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Özcan getirildi.
Yapılan konuşmalar ve mali raporların ardından tek liste halinde girilen kongrede 684 delegenin oy kullandığı seçimde 358 delegenin oyunu alan mevcut Başkan İsmail Akboğa yeniden başkan seçildi.
Başkan Akboğa kendisine destek veren ve vermeyen tüm esnafa teşekkür etti.
Seçimin ardından yeninden Başkan seçilen Akboğa tebrikleri kabul etti.
Kaynak: AA
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