HAKKARİ Evinde kaldıkları akrabaları dönüş yaptı, 11 kişilik aile çadırda yaşamaya başladı - Son Dakika

HAKKARİ Evinde kaldıkları akrabaları dönüş yaptı, 11 kişilik aile çadırda yaşamaya başladı

Evinde kaldıkları akrabaları dönüş yaptı, 11 kişilik aile çadırda yaşamaya başladıHAKKARİ'nin Yuksekova ilçesi Yeşiltaş köyünde, 11 kişilik aile, çadırda yaşıyor.

Evinde kaldıkları akrabaları dönüş yaptı, 11 kişilik aile çadırda yaşamaya başladı

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HAKKARİ'nin Yuksekova ilçesi Yeşiltaş köyünde, 11 kişilik aile, çadırda yaşıyor. 9'uncu çocuğunu, köye kendisini almaya gelen ambulansta dünyaya getiren ve bebeğinin Van'da yoğun bakım ünitesinde bulunduğunu anlatan Meyan Kartal (38), yaklaşık 1 aydır kendi imkanlarıyla yaptıkları çadırda yaşadıklarını, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Yüksekova ilçesi Yeşiltaş köyünde yaşayan, sağ bacağındaki 6 santimlik kısalık nedeniyle devletin verdiği engelli aylığı ile geçimini sağlayan Cengiz Kartal (38), bugüne kadar yanında yaşadığı akrabasının evinden koronavirüs nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Evinde kaldıkları akrabalarının köye dönüş yapması nedeniyle sokakta kalan Kartal, kardeşinin evininin yakınına kendi imkanlarıyla derme çatma bir çadır kurdu. 1 aydır hamile eşi ve 8 çocuğu ile birlikte burada yaşamaya başlayan aile, banyo ve tuvalet ihtiyacını kardeşinin evinde karşılıyor.

Hamileliğinin son günlerini çadırda geçiren Meyan Kartal, 10 gün önce 9'uncu çocuğunu ise köye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda dünyaya getirdi. Kısa süre hastanede kalan Meyan Kartal, yeniden yaşadığı çadıra, çocuklarının yanına dönerken, hünez isim bile vermediği bebeğini ise hastanede bırakmak zorunda kaldı. Bebeğininin Van'da bir hastanenin yoğum bakım ünitesinde tedavi altında bulunduğunu, kendisinin de çocukları ile birlikte çadırda yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Kartal, yetkililerden yardım bekliyor.

Köyde gidebilecekleri boş bir ev olmadığını, büyük sıkıntı içerisinde yaşam sürdürdüklerini anlatan Meyan Kartal, Devletin verdiği engelli aylığının dışında hiçbir gelirimiz yok. Yataklarımız, birkaç parça yemek tabağı ve tenceremiz dışında hiçbir şeyimiz yok. Çocuklarım geceleri köpek seslerinden dolayı uyuyamıyor. 10 gün önce dunyaya gelen bebeğimin nasıl olduğunu bile bilmiyorum. Devletten ve hayırseverlerden yardım bekliyorum dedi.

Yüksekova, Kartal, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ Evinde kaldıkları akrabaları dönüş yaptı, 11 kişilik aile çadırda yaşamaya başladı - Son Dakika

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