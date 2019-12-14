Hakkari "Fam Tekstil" perakende satışlarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari 'Fam Tekstil' perakende satışlarına başladı - Son Dakika

Hakkari "Fam Tekstil" perakende satışlarına başladı

6 saat önce

Hakkari'de 100 kişi kapasiteli "Fam Tekstil" fabrikasında üretilen bay, bayan ve çocuk tayt çeşitleri toptan fiyatına perakende satışına başlandı.

Hakkari

Hakkari'de 100 kişi kapasiteli "Fam Tekstil" fabrikasında üretilen bay, bayan ve çocuk tayt çeşitleri toptan fiyatına perakende satışına başlandı.


Hakkari'nin Biçer Mahallesinde bulunan İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) tesislerinde iş adamı İsmail Çatal'a ait fabrikasında üretilen bay, bayan ve çocuk iç çamaşırları, eşofman takımları, tişört, swit ve kapşonlu atletler toptan fiyatına perakende satışına başladı. Tekstil fabrikasında çalışan genç kadınlar tarafından üretilen ürünler fabrikanın mağaza bölümünde satışa sunuluyor. Kentte uzun yıllardır tekstil sektöründe çalışan iş adamı İsmail Çatal, her geçen gün işsizliğin arttığı Hakkari'de 100 kişi kapasiteli iki bölümden oluşan tekstil fabrikasında maalesef ekonomik şartlardan dolayı 6 kadın istihdam etmek zorunda kalıyorum. Hakkari'de 35 yıldır bu sektörde hizmet veriyorum. Daha önce yine kentte 80 ila 90 eleman çalıştırmak kaydıyla birkaç tane İstanbul firmaları ile fason imalattı yapıyordum. Bölgenin sıkıntılarından ve krizlerden dolayı fason alamamamızdan ve fason gelmediği için problem yaşadık ve bunun neticesinden kendi iş yerimizde bazı elemanları çıkartmak zorunda kaldık" dedi.


Bu bölgede temel sorunlarından birinin ise işletme sermayesi sıkıntısını yaşadıklarını ifade eden Çatal, "İnşallah ileride bunu gidermeye çalışacağız. Şimdi ise Fam markası adıyla çamaşır üretmekteyiz. Çamaşırla beraber bay, bayan ve çocuk, tayt çeşitleri, eşofman takımları, çocuk eşofmanları, tişört, swit ve kapüşonlu atlet gibi ürünleri yapmaktayız. Toptan ve perakende satışlarımızı birkaç tane firmaya veriyoruz. Fakat şu anda kendi bünyemizde kendi atölyemizde perakende satışları da başlattık. Tüm vatandaşlarımızın cebine hitap eden fiyatlarla herkesi mağazamıza bekliyoruz" diye konuştu. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

64 yaşındaki şahıstan, 4 yaşındaki çocuğa darp ve cinsel istismar!
İş yerinde evli iki çalışanın gönül ilişkisi kurması, işten kovulma sebebi sayılacak Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu

Son Dakika Haberleri
16:24 GAZİOSMANPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (4) - Son Dakika
16:24 Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar - Son Dakika
16:24 Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama - Son Dakika
16:24 Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye" - Son Dakika
16:21 İstanbul'da metro raydan çıktı; Duraklarda izdiham oluştu - Son Dakika
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Son Dakika
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 16:29:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari "Fam Tekstil" perakende satışlarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]