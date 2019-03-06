Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Kongresi
1 saat önce
Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği olağan kongresinde başkanlığa Abdurrahman Er seçildi.
Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği olağan kongresinde başkanlığa Abdurrahman Er seçildi.
Dernekte yapılan ve tek liste ile gidilen kongrede Abdurrahman Er başkan seçildi.
Er, yaptığı açıklamada, sonucun herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:55 Kaynak: AA
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