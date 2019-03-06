Son Dakika Haberleri: Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Kongresi

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Kongresi

1 saat önce

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği olağan kongresinde başkanlığa Abdurrahman Er seçildi.

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Kongresi, System.String[]
Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği olağan kongresinde başkanlığa Abdurrahman Er seçildi.

Dernekte yapılan ve tek liste ile gidilen kongrede Abdurrahman Er başkan seçildi.

Er, yaptığı açıklamada, sonucun herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:55 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıvırcık Ali'nin Çocukları, Babalarının Ölüm Haberini Nasıl Aldıklarını Anlattı Çatılarda Biriken Karlar Ekmek Kapıları Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 18:31:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Kongresi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]