Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğünde devir teslim töreni - Son Dakika

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Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğünde devir teslim töreni
6 saat önce
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Hakkari Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Emin Yıldırım, görevi Reşit Güldal'dan devraldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:26 Kaynak: AA
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Hakkari Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Emin Yıldırım, görevi Reşit Güldal'dan devraldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Güldal, görevde kaldığı 9 yılda kent ve ülke yararına her zaman için iyi hizmetlerde bulunmak için çaba sarf söyledi.
Güldal, yerine atanan Yıldırım'a görevinde başarılar diledi.
Yıldırım da hizmetlerinden dolayı Güldal'a teşekkür ederek, memleket için güzel hizmetler yapmak istediklerini belirtti.
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